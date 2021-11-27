В Старом Осколе за день произошло ДТП с четырьмя авто и два наезда на пешеходов

В Старом Осколе столкнулись четыре авто. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 26 ноября, в Белгородской области зарегистрировано три ДТП с погибшими и пострадавшими, и все они произошли в Старом Осколе. В двенадцатом часу дня на улице Прядченко случилась авария с участием четырех машин. По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Гранты» не выдержал дистанцию до ехавшего впереди «Датсуна» под управлением 40-летнего мужчины и столкнулся с ним. От удара иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в «Шкоду Кодиак» под управлением 36-летней женщины, а она уже столкнулась с «Хендай Элантра» под управлением 31-летней автомобилистки. Управлявшая «Шкодой» женщина получила травмы.

Под колеса "Нивы" попала 60-летняя женщина. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, около пяти вечера на улице Надежды микрорайона Дубрава-3 под колесами автомобиля погибла 60-летняя женщина. По данным полиции, ее на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пьяный 39-летний водитель «Нивы».

В Старом Осколе за день в авариях пострадали два пешехода. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В половине седьмого еще одно ДТП случилось на улице Матросова. По предварительной информации, 46-летний водитель «Лады Весты» наехал на 68-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила травмы.