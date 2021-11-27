Несмотря на дождь, в Белгороде открыли обновленную велолыжероллерную трассу

В Белгороде, несмотря на дождливую погоду, состоялось открытие после реконструкции велолыжероллерной трассы «Олимпия». Напомним, на нее потратили 65,5 миллионов рублей. Раньше она являлась частной собственностью, но с сентября этого года стала государственным объектом. Работы по реконструкции начались после передачи трассы в областную собственность. Объект включили в состав школы олимпийского резерва №4. Планируется, что трасса станет современным центом лыжного спорта, доступным для всех жителей региона.

На «Олимпии» восстановили покрытие, обновили коммуникации, установили две снежные пушки, закупили инвентарь и экипировку для спортсменов. В будущем здесь собираются создать инфраструктуру с теплыми раздевалками и другими удобствами. Также планируется максимально увеличить продолжительность лыжного сезона.

- Для чего мы все это делаем? Хотим, чтобы взрослые и дети меньше болели, чтобы все в регионе у нас занимались спортом: бегом, ходьбой, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Открытие стартовало забегом юных спортсменов на роликовых лыжах.