По данным регионального депздрава, Белгородская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. На протяжении последних двух недель цифры по ковиду держатся примерно на одном уровне. По мнению медиков, положительный эффект дало введение профилактических мер.

В связи с уменьшением числа больных, которым требуется госпитализация, терапевтический корпус второй горбольницы вернулся к штатному режиму работы. С 22 ноября он перестал принимать пациентов с COVID-19. Уже в пятницу, 26 ноября, заработал в привычном графике. Напомним, места для больных коронавирусом были развернуты в терапевтическом корпусе 18 сентября. Это было обусловлено растущей заболеваемостью. А с 1 октября в режиме ковидного госпиталя заработал в хирургический корпус.

Наблюдающееся в настоящее время уменьшение числа пациентов с тяжелым течением болезни объясняют массовой вакцинацией. По данным на 26 ноября, первым компонентом было привито почти 940 тысяч белгородцев. Из них полностью прошли иммунизацию свыше 824 тысяч. Ревакцинировались больше 120 тысяч жителей региона.

Сообщается также, что зарегистрирована вакцина от коронавируса для иммунизации детей. Планируется, что до пятнадцати лет включительно их будут прививать с согласия родителей. С шестнадцати лет подростки будут принимать решение самостоятельно.