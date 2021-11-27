Число умерших с начала пандемии в Белгородской области превысило полторы тысячи человек

По данным на 27 ноября, в Белгородской области коронавирусом заразились еще 344 человека. Выздоровели 420. Умерли за сутки девять пациентов с подтвержденным COVID-19. Среди них трое жителей Старооскольского городского округа – две женщины и мужчина 1940, 1953 и 1939 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1932 года рождения, три жителя Белгорода 1934, 1946 и 1964 годов рождения, жительница Яковлевского городского округа 1951 года рождения и житель Красногвардейского района 1944 года рождения.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 71816 жителей региона. Выздоровели 59953. Умерли 1502.

Сейчас госпитализированы 2587 человек. Из них в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся девяносто.