Белгородцы во второй раз выиграли в Курске

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» вновь одолел в Курске местный «Сокол». Если днем ранее наши парни выиграли 7:3, то в этот раз обошлись более скромной победой - 4:3.

По разу в составе гостей точными бросками отметились Егор Домничев (5-я, 1:0), Данила Сидоров (40-я, 2:2), Кирилл Тютченко (48-я, 3:2) и Денис Присталов (58-я, 4:3).

Таким образом, наши парни одержали четвертую кряду гостевую победу. 23 и 24 октября белгородцы дважды одолели в Брянске местный одноименный клуб – 4:1 и 5:2.

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 25 очков после 18-ти игр при разнице шайб 66:53. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия» (31), «Россошь» (30), «ЭкоНива-Бобров» (29). В ТОП-5 также входит и питерское «Динамо-Юниор» (23).

Теперь 5 и 6 декабря белгородцы сыграют в Новомосковске с местным «АКМ-Юниор». Начало матчей в 13:00 и 19:00 соответственно.