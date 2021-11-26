ВК «Белогорье» одержал волевую победу над «Енисеем»

Завтра, 27 ноября, в 12:00 «Белогорье» встретится с «Факелом». Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

Сегодня во втором матче полуфинала Кубка России «Белогорье» в четырех партиях одолело в Новосибирске красноярский «Енисей». Причем, проиграло первую – 33:35. И если во второй партии сибиряки шли ноздря в ноздрю, но в итоге слили воду – 24:26, то в двух других перевес белгородцев был более внушительным – 25:19, 25:20.

Завтра, 27 ноября, в 12:00 «Белогорье» встретится с «Факелом», 20 раз отличился Станислав Маслиев, 17 – Павел Тетюхин.

В другом матче полуфинальной группы «Факел» из Нового Уренгоя в четырех партиях уступил местному «Локомотиву».

Завтра, 27 ноября, в 12:00 «Белогорье» встретится с «Факелом», а в 15:00 начнется встреча «Локомотива» и «Енисея».