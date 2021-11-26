В Старом Осколе пьяный водитель «Нивы» насмерть сбил женщину

Вечером в пятницу, 26 ноября, в Старом Осколе под колесами автомобиля погибла женщина. По предварительным данным, около 17 часов 10 минут на улице Надежды в микрорайоне Дубрава-3 в районе остановки общественного транспорта ее сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 39-летний водитель «Нивы».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что от полученных травм 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия. У наехавшего на нее водителя установлено состояние алкогольного опьянения.