Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 ноября 2021 15:15

В Старом Осколе пьяный водитель «Нивы» насмерть сбил женщину

По данным полиции, она попала под колеса на «зебре»
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Вечером в пятницу, 26 ноября, в Старом Осколе под колесами автомобиля погибла женщина. По предварительным данным, около 17 часов 10 минут на улице Надежды в микрорайоне Дубрава-3 в районе остановки общественного транспорта ее сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 39-летний водитель «Нивы».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что от полученных травм 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия. У наехавшего на нее водителя установлено состояние алкогольного опьянения.