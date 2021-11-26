Врач из Луганской области получила жилье в Белгородской области

Ирина Этчина в новой квартире. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

Врач из Луганской области получила жилье в Краснояружском районе. Терапевт с 28-летним стажем Ирина Этчина теперь работает в местной ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора правительства и региона.

Ей выделили благоустроенную однокомнатную квартиру в новом многоэтажном доме в центре поселка Красная Яруга. Медик из Луганской области заняла вакантную должность врача-терапевта участкового поликлинического отделения в Краснояружской ЦРБ. Ирина Константиновна рассказывает, что давно планировала переехать в Россию, ведь здесь ее корни. Ее деды жили на курских и белгородских землях.

- Меня всегда тянуло к истокам, - говорит Ирина Этчина. - Медицинское образование получила в одном из вузов города Санкт-Петербурга, долгие годы трудилась на родине, в Луганской области. Недавно мне предложили работу в вашем регионе. Здесь созданы хорошие условия для приезжих специалистов-медиков – предоставление жилья с возможностью последующей приватизации, комфортные условия работы, достойная зарплата.

Врач недавно заселилась в уютную квартиру с ремонтом и мебелью, расположенную в новом доме рядом с местом работы.

На участке у терапевта – 1600 человек, в день кроме основного приема пациентов она выезжает на дом, ведет наблюдение за ковидными больными и контактными.

- В нашей области уделяется большое внимание поддержке отрасли здравоохранения, - отметил главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» Константин Шевченко. - Благодаря губернаторской программе мы получили возможность приобрести комфортное жилье для медиков. Еще две квартиры в новом доме получат врач общей практики из Курской области и специалист ультразвуковой диагностики из города Саранска, которые приедут работать в район сразу же после новогодних праздников.