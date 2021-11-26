Строители обещают завершить все работы уже в начале декабря. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде появится свой «Эрмитаж». Модульный каркас в парке Победы с окнами, арками, колоннами, статуями на крыше уже готов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Парковый павильон станет местом уединения с искусством. Внутри установят два видеоэкрана со встроенной системой защиты от конденсата, пара и замерзания до минус 25-ти градусов. Телевизоры будут транслировать лекции о новогодних и рождественских традициях России 18–20 веков и получасовой балетный спектакль «Испытания Дамиса» в хореографии С. Беляевского. Его спустя 120 лет возродили и представили 21 декабря прошлого года на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге.

На 12 стендах 2 х 0,8 м разместят репродукции картин известных художников 18–20 веков, напечатанные на полимерной пленке. На каждом полотне будут нанесены QR-коды, которые содержат ссылку на приложение дополненной реальности. Оно поможет «оживить» изображение и увидеть горение огня, течение воды, колыхание травы, движение облаков, дождь. После сканирования в аккаунте инстаграма появится возможность сохранить то, что вы увидите в своей ленте или сторис.

Строители обещают завершить все работы уже в начале декабря. Этот один из самых ожидаемых новогодних объектов жители и гости столицы региона смогут посещать в любое время бесплатно. Планируется, что белгородский «Эрмитаж» будет работать всю зиму. Павильон разберут и сохранят до следующих праздников.