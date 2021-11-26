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Общество26 ноября 2021 12:00

Суббота на Белгородчине будет дождливой

Ночью ожидаются морозы
Алексей СЕРГУНИН
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По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 ноября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем временами дождь.

Ветер южный, от восьми до 13-ти метров в секунду, днем местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов мороза, днем – от плюс одного до плюс шести градусов.

В Белгороде ночью от одного до трех градусов мороза, днем – от трех до пяти градусов тепла.

Отапливайте свои дома и квартиры, соблюдая правила пожарной безопасности. Не перегружайте электросети.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.