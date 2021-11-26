Суббота на Белгородчине будет дождливой

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 ноября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем временами дождь.

Ветер южный, от восьми до 13-ти метров в секунду, днем местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов мороза, днем – от плюс одного до плюс шести градусов.

В Белгороде ночью от одного до трех градусов мороза, днем – от трех до пяти градусов тепла.

Отапливайте свои дома и квартиры, соблюдая правила пожарной безопасности. Не перегружайте электросети.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.