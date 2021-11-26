Еще 11 жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Сейчас из 2655-ти госпитализированных 97 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще 11 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1951 и 1958 годов рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1940 и 1953 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1943 года рождения. Все пять пациентов проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1964 года рождения, жительница Алексеевского городского округа 1965 года рождения, житель Белгорода 1961 года рождения, проходившие лечение белгородской городской больнице №2, жительница Белгорода 1932 года рождения и жительница Белгородского района 1939 года рождения, проходившие лечение в областной инфекционной клинической больнице. Ещё один житель Шебекинского городского округа 1943 года рождения, проходивший лечение в Шебекинской ЦРБ.

За это же время 342 пациента заболели, а выздоровели – 458.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 71472 человека, выздоровели – 59533, умерли – 1493.

Сейчас из 2655-ти госпитализированных 97 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28547 белгородцев - на самоизоляции, 22746 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 208270 - сняты с самоизоляции.