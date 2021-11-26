Белгородцы стали реже звонить на линию 122

Напомним, медицинский колл-центр с единым номером «122» начал работать в Белгородской области с 21 сентября. На сайте правительства появилась информация о том, что в последнее время количество поступающих на него звонков уменьшилось в два раза. В начале ноября их поступало более пяти тысяч в день. В основном обращались, чтобы вызвать врача на дом. Сейчас с понедельника по среду поступает по три с половиной – четыре тысячи обращений. С четверга их количество идет на спад. В выходные звонит не больше тысячи человек. Уменьшилось и время ожидания ответа оператора. Оно составляет от 21 до 39 секунд.

По-прежнему на линию «122» обращаются в основном для вызова врача, но в последнее время появились и вопросы, связанные с QR-кодами: как получить и куда обращаться, если нет личного кабинета на сайте госуслуг. До ста звонков в день касаются прививок: люди интересуются, где их можно сделать и какие для этого необходимы документы.

- Все звонки учитываются и вносятся в базу данных колл-центра с указанием дополнительных категорий: тематика, район, актуальность. Эта информация помогает совершенствовать работу колл-центра, а также выявлять проблемные вопросы и направления, требующие решения или внимательного отношения различных региональных и муниципальных органов власти, - сообщается на сайте правительства региона.

Каждый день на обращения белгородцев отвечают пятьдесят-восемьдесят операторов. Они работают посменно с восьми утра до восьми вечера. После обращения записываются на автоответчик и на следующий день обрабатываются. Всего в штате колл-центра – 110 сотрудников. В основном, это студенты белгородских вузов. Они помогли врачам и пациентам пережить самый пиковый период. С 1 января по решению главы региона они вернутся в учебные аудитории. В связи с этим колл-центр набирает новых сотрудников. Основные критерии, по которым будут отбирать кандидатов стрессоустойчивость, грамотная речь и корректность.