Белгородца приговорили к исправительным работам за попытку уйти от оплаты алиментов

Мужчина должен был ежемесячно перечислять пять тысяч рублей на содержание сына, но не делал этого. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

За уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и использование заведомо подложного документа житель Борисовки приговорен к исправительным работам, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Мужчина должен был ежемесячно перечислять пять тысяч рублей на содержание сына, но не делал этого. В результате накопилась задолженность в размере 280 тысяч рублей.

Приставы наложили ограничение на пользование машиной, которая принадлежала должнику. Его такое развитие событий не устроило, и он предоставил судебному приставу заведомо подложный трудовой договор о приеме его на работу в качестве водителя легкового такси и акт приема-передачи транспортного средства с подписями и печатью работодателя. Но денежные средства на содержание сына по-прежнему не поступали, и приставы выяснили, что предоставленные документы – фальшивые.

В итоге мужчина был осужден в соответствии с ч.5 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ч.1 ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Забывчивому отцу назначили наказание в виде 18-ти месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства. При этом мужчина должен погасить задолженность перед сыном.