В городе Грайвороне Белгородской области «КамАЗ» столкнулся с легковушкой и опрокинулся во двор частного дома

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 26 ноября, в районе девяти часов утра на улице Луначарского города Грайворона. По предварительным данным, 54-летний водитель «КамАЗа» врезался в поворачивавшую «семерку» под управлением 33-летнего водителя.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

После столкновения грузовик перевернулся. Судя по фотоснимкам с места аварии, пострадал кирпичный забор частного дома. Содержимое из кузова высыпалось во двор. Серьезные повреждения получила легковушка, багажник которой в итоге придавило «КамАЗом».

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

К счастью, по информации пресс-службы Управления МВД России по Белгородской области, никто из людей в аварии не пострадал.