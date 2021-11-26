Около трети россиян не участвуют в «черных пятницах»

А 45% мужчин и 53% женщин после опыта полученного на таких распродажах, не планируют больше принимать в них участие.

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек провели опрос. Выяснилось, что в ноябрьской «черной пятнице – 2021» планируют принять участие только 20% мужчин и 15% женщин. Такое же количество респондентов участвуют в этом главном событии в мире шопинга всегда.

При этом 79% мужчин и 85% женщин постоянно – несколько раз в неделю или в месяц – покупают товары со скидками. Большинство считает, что покупать дешевле - это показатель финансовой грамотности.

Регулярно пользуются кешбэками более 40% россиян. 52% россиян специально не следят за программами возврата средств на карты, а 6% женщин и 7% мужчин и вовсе не знают, что такое кешбэк.

К слову, наибольшие «экономисты» - жители Северного Кавказа и Дальнего Востока (именно в этих регионах чаще всего говорили о необходимости экономить при шоппинге). Реже всего – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе.