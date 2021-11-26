Сегодня команды проведут повторный матч в Курске. Начало в 18:30. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» крупно победил в Курске местный «Сокол» (7:3).

Дублем в составе гостей отметился Кирилл Тютченко (7-я, 26-я). По разу отличились Георгий Шмаков (3-я), Евгений Евсиков (26-я), Александр Агапкин (40-я), Демид Карпунин (50-я) и Данила Сидоров (53-я).

Таким образом, наши парни одержали третью кряду гостевую победу. 23 и 24 октября белгородцы дважды одолели в Брянске местный одноименный клуб – 4:1 и 5:2.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 23 очка после 17-ти игр при разнице шайб 62:50. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия» (31), «Россошь» (30), «ЭкоНива-Бобров» (29). В ТОП-5 также входит и питерское «Динамо-Юниор» (23, шайбы – 54:63).

Теперь сегодня, 26 ноября, команды проведут повторный матч в Курске. Начало в 18:30.