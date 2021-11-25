В Белгородской областной клинической больнице открылся пункт вакцинации

После введения QR-кодов на посещение торговых центров и других общественных мест в регионе увеличилось количество желающих привиться от COVID-19. Теперь сделать это можно и в областной клинической больнице. Пункт вакцинации работает с восьми утра до трех часов дня. Предварительная запись не требуется. В субботу, 27 ноября, в пяти поликлиниках областного центра также будут работать по три прививочных кабинета.

- С начала массовой вакцинации время в регионе первый компонент получили 934 703 человека, из которых полностью завершили иммунизацию более 820 тысяч. В 16 муниципальных образованиях привиты первым компонентом более 80% взрослого населения, при этом в Белгороде – менее 60%. Ревакцинацию прошли уже более 116,5 тысяч человек, - сообщается на сайте правительства региона.

По данным властей, остаток вакцины в настоящее время позволяет привить почти 58 тысяч белгородцев.