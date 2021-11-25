В Белгородской области осудили мужчину, смертельно ранившего электро-шлифовальной машинкой соседа

Происшествие случилось 21 июля этого года в Старом Осколе. По данным следствия, около пяти часов вечера фигурант уголовного дела – 50-летний мужчина – чинил в подъезде замок на входной двери общего тамбура. На шум вышел его 45-летний сосед, который в это время выпивал в своей квартире со знакомым. Между мужчинами вспыхнула ссора. Пятидесятилетний староосколец в пылу эмоций ударил электро-шлифовальной машинкой, которую держал в руках, оппонента в подмышечную область и повредил артерию. Раненый от массивной кровопотери умер на месте.

По информации Следственного комитета Белгородской области, фигуранта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшей 600 тысяч рублей.