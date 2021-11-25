Житель Белгородской области поджег на сожительнице блузку

В полицию Старого Оскола из медучреждения поступило сообщение о том, что бригада скорой помощи доставила из расположенной в центре города квартиры 44-летнюю женщину с ожогами. Оперативники установили, что она стала жертвой преступления.

По предварительным данным, 19 ноября у оскольчанки после застолья произошел конфликт с сожителем. Женщина заперлась у себя в комнате, что возмутило ее 54-летнего бойфренда. Он через пожарную лестницу проник к возлюбленной и поджег на ней синтетическую блузку. Женщина сама потушила загоревшуюся одежду и сначала никуда обращаться не стала, но уже на следующий день ее состояние ухудшилось. Стало ясно, что без помощи медиков не обойтись. Позже жительница Старого Оскола написала и заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, похожая история произошла в Старом Осколе в октябре 2019 года. Другой местный житель облил бензином свою жену и поджег, а затем стал угрожать топором приехавшим сотрудникам скорой помощи. Женщину санавиацией доставили в областную больницу, а злоумышленника задержали прибывшие на вызов полицейские.