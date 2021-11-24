«Открытие» получил награду за ипотеку

Банк получил премию в области ипотечного кредитования. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Награды премии вручались в семи номинациях по итогам исследования ипотечных программ российских банков. В активе «Открытия» - премия в номинации «Лучшие условия ипотеки на вторичном рынке». Его ставки по программам для покупки готового жилья эксперты признали одними из самых низких на рынке, а условия программ — наиболее привлекательными.

- Мы рады такой высокой профессиональной оценке нашего предложения для ипотечных заемщиков на вторичном рынке жилья. Банк стремится предоставлять своим клиентам не только наиболее выгодные ценовые условия, но и самые современные сервисы. Мы продолжаем совершенствоваться, чтобы сделать ипотеку ещё более доступной и удобной разным категориям заемщиков и соответствовать запросам наших клиентов, - говорит Нина Крючкова, вице-президент ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Напомним, что заполнить заявку на ипотечный кредит можно онлайн прямо на сайте банка. Предварительное решение по заявке принимается в течение нескольких минут, а в офис достаточно будет прийти лишь единожды для подписания документов.