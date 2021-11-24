Забравшийся в квартиру белгородской студентки вор похитил дрель и мясо из холодильника

В полицию Белгорода обратилась 18-летняя студентка. Девушка рассказала, что пока ее не было дома, в квартиру забрался вор. Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 49-летний местный житель с криминальным прошлым.

По предварительным данным, злоумышленник прогуливался по городу в поисках наживы. На одной из улиц он обратил внимание на створчатое окно расположенной на первом этаже квартиры. Разбив рукой форточку, он открыл его и забрался внутрь. Добычей подозреваемого стали дрель и мясо из холодильника. Продукты он успел съесть. Дрель мужчина намеревался продать но не успел, так как его задержали. Материальный ущерб от преступления составил около трех тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.