Белгородку подозревают в краже у подруги золота и 70 тысяч рублей

С заявлением о краже из квартиры 70 тысяч рублей, а также золотого кольца и браслета в полицию Белгорода обратилась 48-летняя женщина. Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя приятельница белгродки.

По предварительным данным, злоумышленница пришла в гости к подруге. Когда хозяйка вышла из комнаты, подруга принялась проверять шкафы и нашла там украшения и деньги. Спрятав их в сумку, подозреваемая распрощалась и ушла. Ювелирные изделия она позже продала.

Общая сумма ущерба еще подсчитывается. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.