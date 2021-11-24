В Белгородской области из огня вытащили 38-летнего мужчину

Курение в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для жизни! Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в 10:46 стало известно о пожаре в поселке Борисовка. В службу спасения позвонили обеспокоенные соседи и сообщили, что горит жилой дом.

В результате пожара в одной из комнат огонь повредил мебель и вещи на площади 24 квадратных метров, закоптились стены и потолок по всей площади дома.

Личный состав дежурного караула пожарно-спасательной части № 17 из горящего помещения вытащил собственника дома 1983 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении. Для ликвидации возгорания огнеборцам потребовалось 23 минуты.

Специалисты Главного управления МЧС России по Белгородской области еще раз напоминают: курение в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для жизни!

Для того, чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при курении: - не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; - курите только в специально отведенных для этого местах; - обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют.