Еще десять детских игровых площадок установят в Белгородской области до конца декабря

Работы активно ведут на всех объектах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области до конца года завершат работы по установке всех запланированных детских игровых площадок. В Алексеевском горокруге установят десять комплексов, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Игровые площадки появятся в селах Щербаково, Репенка, Афанасьевка, Калитва, Станичное, Студеный колодец, в хуторах Сидоркин и Черепов, а также в городе Алексеевка по улицам Шапошникова, Молодежная и Заводская д. 9, 11. Работы активно ведут на всех объектах.

Напомним, что до конца года в регионе установят 284 детские игровые площадки. Обустраивают их по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В общей сложности на все объекты направили полмиллиарда рублей.