Под Белгородом столкнулись два большегруза

ДТП произошло во вторник, 23 ноября, в половине шестого вечера в Корочанском районе на 31-м километре трассы «Белгород - М4 «Дон» - Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону -Краснодар - Новороссийск». По предварительным данным, 31-летний водитель «Скании» с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении «КамАЗа» с прицепом под управлением 32-летнего водителя и столкнулся с ним.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что водитель «Скании» пострадал. Его госпитализировали.