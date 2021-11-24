Белгородские тхэквондисты завоевали 30 медалей на турнире в Смоленске

В активе наших земляков 13 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград.

На Всероссийских соревнованиях «Кубок Смоленской крепости», которые проходили в Смоленске, сборная Белгородской области заняла второе место в командном зачете.

В турнире с участием почти 500 спортсменов из 22-х регионов РФ и Белоруссии белгородцы 30 раз поднимались на пьедестал почета. В активе наших земляков 13 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград.

Первые места в категории юниоров заняли Елизавета Хомутова, Диана Пипина, Полина Скопенко, Мария Дремина, Евгений Щебрюк, Руслан Кисельков и Андрей Калюжный.

Среди детей победили Софья Линкова, Арсений Литвинов, Андрей Герасимов и Тимур Исаков.

У кадетов лучшей стала Светлана Селезнева, среди взрослых победу праздновал Руслан Кисельков.