После установки в Южном парке Белгорода памятника Петру I городское управление культуры ожидает проверка

Напомним, торжественное открытие в парке Южный города Белгорода памятника Петру I состоялось 9 ноября. Как позже выяснилось, это произошло раньше, чем в Горсовет от структурного подразделения мэрии поступили документы для принятия соответствующего решения. Ситуация вызвала ряд обсуждений. Вопрос, связанный с установкой памятника 23 ноября рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике и развитию солидарного общества. Ряд предложений внесла председатель Горсовета Ольга Медведева.

- Первое - администрация города в течение месяца должна провести служебную проверку в отношении управления культуры, которое допустило установку монумента. Наказать виновных лиц и на комиссии нас проинформировать. Второе – должен быть актуализирован и уточнен порядок, регламентирующий размещение памятников. Третье – в Горсовет должен быть предоставлен реестр всех городских монументов с пометкой законности их установки и предложениями по тем памятникам, которые установлены незаконно, - отметила Ольга Медведева.

Проект решения об установке монумента доработали с учетом замечаний прокуратуры. Теперь парк Южный должны признать местом размещения бюста.

- Народные избранники также учли, что сама по себе личность Петра Великого, его вклад в историю Белгорода значительны, и потому бюст может остаться на том месте, где установлен, - сообщается на сайте Горсовета.