Белгородские спортсмены взяли золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Белгородские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходили в столице Азербайджана – городе Баку. Василий Макарский и Максим Рябиков в составе сборной России получили золотые медали в дисциплине двойной минитрамп.

- Также в индивидуальном зачете в этой же дисциплине золото завоевал Василий Макарский, серебряная медаль – у белгородки Александры Бонарцевой, выступавшей в составе женской сборной команды России, - рассказали в правительстве региона.

Подготовкой спортсменов занимается бригада Старооскольских тренеров под руководством Юрия Поваляева.