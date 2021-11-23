В Белгородской области пьяный нарушитель масочного режима ударил полицейского

Инцидент произошел вечером 12 ноября в одном из магазинов города Валуйки. По предварительным данным, проходя мимо торговой точки наряд сотрудников патрульно-постовой службы заметил внутри нетрезвого посетителя, да еще и без маски. Полицейские начали оформлять в отношении нарушителя протокол. На их действия 32-летний местный житель ответил агрессией и ударил одного из правоохранителей головой в лоб.

По данным Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину уже допросили в качестве подозреваемого. Он не отрицает свою вину и раскаивается. В ведомстве также напомнили, что за совершение такого преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы.