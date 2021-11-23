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Общество23 ноября 2021 12:47

В Белгородской области пьяный нарушитель масочного режима ударил полицейского

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти
Анастасия Лемешко
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Инцидент произошел вечером 12 ноября в одном из магазинов города Валуйки. По предварительным данным, проходя мимо торговой точки наряд сотрудников патрульно-постовой службы заметил внутри нетрезвого посетителя, да еще и без маски. Полицейские начали оформлять в отношении нарушителя протокол. На их действия 32-летний местный житель ответил агрессией и ударил одного из правоохранителей головой в лоб.

По данным Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину уже допросили в качестве подозреваемого. Он не отрицает свою вину и раскаивается. В ведомстве также напомнили, что за совершение такого преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы.