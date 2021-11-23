Синоптики обещают жителям Белгорода на среду мороз

Днем 24 ноября в Белгороде ожидается 1-2 градуса мороза. фото: Артем Гребеник.

В среду, 24 ноября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. По прогнозам местных синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный. Его скорость составит семь-двенадцать метров в секунду.

Одеваться белгородцам стоит теплее. Среда, судя по прогнозам, выдастся морозная. Ночью в регионе ожидается -6…-11 градусов. Днем обещают -4…+1 градус. В Белгороде ночью будет -5…-7 градусов. Да и днем столбики термометров поднимутся всего лишь до отметки -1…-2 градуса.