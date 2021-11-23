В Белгороде студент, наехавший на электросамокате на мать с младенцем, выплатил полмиллиона рублей

Происшествие случилось в минувшем мае в центральном парке Белгорода. Восемнадцатилетний студент на электросамокате сбил женщину с младенцем на руках. В результате мать упала, и малыш получил серьезную черепно-мозговую травму.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Такое происшествие не квалифицируется как ДТП. Электросамокат, хотя и развивает скорость до 30 километров в час, по законодательству не относится к транспортным средствам, на которые распространяются требования Уголовного кодекса об ответственности за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Как сообщается на сайте Октябрьского районного суда Белгорода, студент раскаялся в содеянном. Прежде у него не было проблем с законом. Молодой человек принес женщине свои извинения и выплатил полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда. В итоге стороны примирились, а уголовное дело прекратили.