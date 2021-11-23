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Общество23 ноября 2021 10:20

В Белгородской области в ДТП пострадал 11-летний велосипедист

Он попал под колеса на одной из улиц поселка Борисовка
Анастасия Лемешко
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 22 ноября, около трех часов дня. По предварительным данным, на улице Республиканская в поселке Борисовка Белгородской области 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Митсубиси Дион», наехала на одиннадцатилетнего велосипедиста.

- Мальчик получил травмы, - рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

По данным ведомства, за десять месяцев этого года в регионе зарегистрировано 114 ДТП с участием детей в возрасте до шестнадцати лет. Пять из них погибли, 119 пострадали.