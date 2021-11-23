В Белгородской области от коронавируса за сутки умерли семь человек

По данным на 23 ноября, в Белгородской области коронавирусом заболели еще 344 человека. Выздоровели 651. Умерли семеро. Среди них пятеро жителей Старооскольского городского округа – четверо мужчин и женщина 1936, 1954, 1958, 1976 и 1946 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1937 года рождения и жительница Белгорода 1939 года рождения.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 70437 человек. Выздоровели 58056. Умерли 1463.

Госпитализированы сейчас 3155 пациентов с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 112 человек.