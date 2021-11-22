На все вопросы, касающиеся переселения в Белгороде, ответят в городском жилищном фонде по адресу: ул. Некрасова, д. 9/15, кабинеты №2 и №23. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В 2021-м году в Белгороде расселили 58 аварийных квартир. Еще 33 семьи улучшат жилищные условия до конца следующего года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в соответствии с адресной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда в областном центре подлежат расселению десять многоквартирных аварийных домов общей площадью 6755,2 квадратных метров. Они расположены в границах квартала: Свято-Троицкий бульвар – пр. Б. Хмельницкого – пр. Славы – ул. 50-летия Белгородской области.

Все собственники расселенных помещений получили компенсацию за аварийные квадратные метры и теперь вправе распорядиться средствами на свое усмотрение. Размер компенсации определяется по результатам независимой оценки и сопоставим с реальными рыночными ценами на жилье в областном центре.

На все вопросы, касающиеся переселения в Белгороде, ответят в городском жилищном фонде по адресу: ул. Некрасова, д. 9/15, кабинеты №2 и №23. Уточнить информацию также можно по телефонам: +7(4722) 26-64-08, 26-54-63.