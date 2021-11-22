Оперативники предотвратили сбыт в Белгороде наркотиков в крупном размере

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. По данным пресс-службы ведомства, в совершении преступления подозревают 43-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Оперативники при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали их в столице региона. Из незаконного оборота изъято 50 полимерных свертков с «синтетикой». Общий вес составил более 28 граммов, что является крупным размером. По версии следствия, наркотическое средство предназначалось для дальнейшего распространения.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают белгородцам, что за незаконные операции с наркотиками предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы.