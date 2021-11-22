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Общество22 ноября 2021 13:04

23 ноября на Белгородчине похолодает и выпадет снег

Днем воздух прогреется до двух градусов тепла
Алексей СЕРГУНИН
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По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 ноября на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

Ветер северный, от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов мороза, днем – от минус трех до плюс двух градусов.

В Белгороде ночью – от минус двух до минус четырех градусов, днем – около ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Водителям специалисты напоминают, что в связи с заморозками пришло время позаботиться о техническом состоянии своего автомобиля: смените летнюю резину на зимнюю, проверьте состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.