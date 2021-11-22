Белгородские МФЦ призывают горожан не устраивать столпотворения по утрам

- С начала ноября в МФЦ Белгородской области для получения QR-кода обратились более 22 тысяч человек, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Получить QR-код в МФЦ можно только при наличии в личном кабинете на едином портале государственных услуг информации о СНИЛС. Синхронизация данных информационной базы ЕПГУ с федеральным реестром, содержащим сведения о переболевших COVID-19 и прошедших иммунизацию, для формирования QR-кодов осуществляется по номеру этого документа.

С 16 ноября белгородцы, у которых не было личного кабинета на ЕПГУ, также получили возможность получить QR-код. Уже более 1000 человек воспользовались этой возможностью.

- Очереди перед зданиями МФЦ в крупных населенных пунктах области в утренние часы обусловлены двумя причинами, - пояснила руководитель многофункционального центра Белгородской области Олеся Митякина. - Во-первых, ограничением числа посетителей внутри зданий, для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Во-вторых, желанием наших граждан прийти именно к открытию центров. В настоящее время уже через час - полтора после начала работы центров очередей нет. Поэтому не стоит стремиться приходить именно к началу работы – в течение дня можно получить и QR-код, и другие услуги без очередей.

Необходимо отметить, что в личном кабинете на ЕПГУ QR-код активируется и может быть использован только на 21-й день после последней прививки. Именно в течение этого периода формируется иммунитет после введения вакцины. И QR-код подтверждает не факт прививки, а наличие иммунитета у гражданина.