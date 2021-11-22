Жителя Старого Оскола подозревают в краже пятидесяти с лишним банок кофе

С заявлением о пропаже пятидесяти с лишним банок кофе в полицию Старого Оскола обратились представители супермаркета. Недостачу выявили в ходе ревизии. Ущерб, причиненный торговой точке, оценили в сумму около 16 тысяч рублей.

Участковые установили личность подозреваемого в кражах. Им оказался 30-летний неработающий, привлекавшийся к уголовной ответственности и ведущий асоциальный образ жизни местный житель. По предварительным данным, с конца октября по ноябрь он заходил в супермаркет, складывал в рюкзак по 11-12 банок кофе и уходил, не оплачивая товар. Похищенное мужчина продавал.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении него возбуждено пять уголовных дел о кражах. Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.