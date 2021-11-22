Еще в пяти городских округах Белгородской области открывают отделения неотложной помощи

Напомним, первое отделение неотложной помощи открыли еще в октябре шестой поликлинике Белгорода. Затем они появились и в остальных поликлиниках города. Эта практика положительно себя зарекомендовала. По данным властей, снизилось количество жалоб по вызову врача и по оказанию медицинских услуг.

Теперь отделения неотложной помощи начнут работать на базе районных больниц в Старооскольском, Губкинском, Яковлевском, Алексеевском и Шебекинском городских округа. Это должно помочь снизить нагрузку на участковых терапевтов и семейных врачей, а также разделить потоки пациентов.

- В уже действующих отделениях неотложной помощи больных принимают ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. Также созданы бригады для выезда на дом, которые работают по вызовам, поступающим на единый номер «122». А во всех остальных муниципалитетах области работают медицинские кабинеты неотложной помощи, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.