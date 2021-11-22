В воскресенье в Белгородской области в автоаварии погиб пожилой пассажир

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 21 ноября, в Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, в два часа дня в Алексеевском городском округе на 178 километре трассы «Белгород – М-4 «Дон» - Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» 34-летний водитель «Рено Логан» съехал в кювет и опрокинулся. В результате управлявший иномаркой мужчина получил травмы, а его 62-летний пассажир погиб.

В поселке Чернянка в ДТП пострадал подросток. По предварительным данным, около 18 часов 15 минут 60-летний водитель «Волги» на улице Заводская наехал на 14-летнего юношу. Мальчик получил травмы.