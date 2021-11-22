Более 70 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 342 пациента заболели, а выздоровел – 31. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще десять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1952 и 1958 годов рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1954 и 1969 годов рождения, житель Губкинского городского округа 1937 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1951 года рождения. Все шестеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1945 года рождения и жительница Яковлевского городского округа 1946 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, жительница Белгорода 1940 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной клинической больнице, а также жительница Грайворонского городского округа 1951 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 342 пациента заболели, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 70093 человека, выздоровели – 57405, умерли – 1456.

Сейчас из 3617-ти госпитализированных 106 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28727 белгородцев - на самоизоляции, 22340 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 204085 - сняты с самоизоляции.