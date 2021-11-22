Первые белгородцы воспользовались «гаражной амнистией»

К заявлению о предоставлении земельного участка нужно приложить любой документ, подтверждающий факт владения объектом. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Первыми счастливчиками, за которыми было зарегистрировано право собственности на земельные участки под существующими гаражами, стали жители Старооскольского, Губкинского городских округов и Белгородского района, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках действия закона о «гаражной амнистии» по обращению граждан органы местного самоуправления вынесли постановления о предоставлении гражданам земельных участков под гаражами в собственность бесплатно и самостоятельно направили заявления для регистрации прав в белгородский Росреестр. При этом собственники гаражей не только получили бесплатно в собственность землю, но и были освобождены от уплаты госпошлины.

- В данном случае, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», владельцу объекта следует обратиться в орган власти, в чьем распоряжении находится земля под гаражом, - пояснил руководитель управления Росреестра по Белгородской области Евгений Кошель. - К заявлению о предоставлении земельного участка нужно приложить любой документ, подтверждающий факт владения объектом.

Напомним, закон о «гаражной амнистии», вступивший в силу с 1 сентября 2021 года, позволяет гражданам в упрощенном порядке после обращения в орган местного самоуправления в течение пяти лет в установленных случаях оформить право собственности на капитальные гаражи и земельные участки, на которых они расположены.