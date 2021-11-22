На поле настилают искусственное покрытие из специального материала, минимизирующего травмы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В крытом белгородском футбольном манеже смогут заниматься все жители региона. Об этом рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Белгородской области Александр Гринякин.

На новом спортивном объекте, расположенном вблизи улицы Белинского, в настоящее время завершаются отделочные работы в административном блоке, на поле настилают искусственное покрытие из специального материала, минимизирующего спортивные травмы. Работы планируют завершить к 1 декабря.

- Размер футбольного манежа – 105 на 68 метров, - рассказал Александр Гринякин. - Предназначен он для полноценных тренировок спортсменов. Передать его планируем воспитанникам детско-юношеских спортивных школ. Но отмечу, что в управлении физической культуры и спорта Белгородской области разработают специальный регламент для занятий спортом на манеже, в том числе, и для обычного населения города и области.

Следующий разрабатываемый проект – центр по занятиям адаптивными видами спорта. Построить его планируют к весне 2023 года.