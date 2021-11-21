Рекорд Аль Хачдади не помог белгородским волейболистам победить в Кемерово

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади – 39 очков (33 - атака, 3 - блок, 3 - подача). Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

Вчера в восьмом туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» встречался в Кемерово с местным «Кузбассом».

Проиграв две первые партии (20:25, 24:26), белгородцы выправили ситуацию – 25:20, 26:24. Но в решающем пятом сете сильнее оказались сибиряки – 18:20, и 2:3 – по сумме.

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади – 39 очков (33 - атака, 3 - блок, 3 - подача). Это достижение стало личным рекордом марокканца в чемпионате России, рекордом «Белогорья» по набранным одним игроком очкам в одном матче и рекордом текущего розыгрыша суперлиги.

Павел Тетюхин набрал 21 очко, Неманья Петрич – 14.

Это уже четвертое гостевое поражение белгородского клуба в этом розыгрыше, и вновь - гостевое. Ранее подопечные Бориса Колчина уступили московскому «Динамо» (2:3), питерскому «Зениту» (2:3) и новосибирскому «Локомотиву» (0:3).

После вчерашнего игрового дня «Белогорье» занимает шестое место с 15-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (22), «Локомотив» (21), московское «Динамо» (18), «Динамо-ЛО» (14) и «Зенит» (13).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 4 декабря дома с «Динамо» из Ленинградской области (4-е место, 14 очков).

Но сибирские игры матчем с «Кузбассом» для «Белогорья» не закончены. Команда переезжает в Новосибирск, где с 25 по 27 ноября будет участвовать в полуфинальном турнире Кубка России-2021. За единственную путевку в «Финал четырех» вместе с белгородцами в этой группе будут бороться хозяин полуфинала «Локомотив», красноярский «Енисей» и «Факел» из Нового Уренгоя.