В Белгородской области медсправки для школ и детсадов перейдут в онлайн

В качестве пилотных медицинских и образовательных учреждений выбраны детская поликлиника №1 и все школы Белгорода. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Медицинские справки в образовательные учреждения Белгородской области будут оформлять в электронном виде, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Данные будут автоматически передаваться в информационную систему «Виртуальная школа». Родители могут не писать учителю или воспитателю, а они, в свою очередь, не будут тратить свое время на занесение информации в систему. Также модуль автоматически передает в «Виртуальную школу» информацию об освобождении от занятий физкультурой, что в дальнейшем позволит не приносить в школу бумажные справки.

Система исключит фальсификации – данные будут приходить напрямую от медицинских организаций, то есть справку невозможно подделать. В результате снизится нагрузка на учителей – им не нужно будет заполнять документы вручную. Также с помощью модуля можно будет получить аналитическую информацию о количестве отсутствующих по болезни учеников, как в классе, так и в целом по школе.

В качестве пилотных медицинских и образовательных учреждений выбраны детская поликлиника №1 и все школы Белгорода.

- Отмечу, что справку по-прежнему можно будет оформить в бумажном виде, - пояснил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Но при этом появляется дополнительная возможность онлайн-оформления. Спрос на подобные справки очень большой, работникам медорганизаций приходится вручную обрабатывать все эти данные. Уверен, что переход на онлайн-формат сэкономит время и силы всем участникам этого процесса. Система технически готова, и сейчас мы запускаем работу в пилотном режиме. После тестирования запустим во всех медучреждениях и школах региона.