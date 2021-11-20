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Здоровье20 ноября 2021 7:42

Более 600 тысяч жителей Белгородской области не прошли вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщили на еженедельном совещании губернатора Вячеслава Гладкова с главврачами областных и районных больниц
Алексей СЕРГУНИН
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Благодаря ограничительным мерам со вторника количество вызовов в медучреждения сократилось в два раза - с 780 до 412.

Благодаря ограничительным мерам со вторника количество вызовов в медучреждения сократилось в два раза - с 780 до 412.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Более 600 тысяч жителей Белгородской области не прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили на еженедельном совещании губернатора Вячеслава Гладкова с главврачами областных и районных больниц.

По данным, которые привели медики на встрече, благодаря ограничительным мерам со вторника количество вызовов в медучреждения сократилось в два раза - с 780 до 412, а в отделения неотложной помощи обратилось почти в три раза меньше пациентов. При этом губернатор попросил усилить диспансерное наблюдение за переболевшими, в первую очередь за пожилыми людьми.

Вячеслав Гладков также поручил больницам вести протоколы потребления кислорода, так как в настоящее время такого контроля нет. Своим опытом с коллегами поделятся врачи Борисовской ЦРБ, где кислород используют наиболее рационально. Сейчас ежесуточный расход в регионе - 44 тонны, что превышает данные даже по соседним областям.