В Белгороде 22 ноября все парковки будут бесплатными

Мэрия порадовала автомобилистов новостью. Администрация города сообщает у себя в соцсетях, что на один день все парковки в Белгороде станут бесплатными. Это связано с тем, что в понедельник, 22 ноября, будут проводиться технические работы. Из-за них оплата будет попросту невозможной.

Внимание! Не обойдется без исключений. Его составят парковки на Гражданском проспекте - возле банка, а также на железнодорожном вокзале. Как сообщает телеграмм-канал «Мэрия Белгорода», здесь все продолжит работать в обычном режиме, то есть платно.