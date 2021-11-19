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Общество19 ноября 2021 14:49

В Белгороде 22 ноября все парковки будут бесплатными

Исключение составят парковки на Гражданском проспекте - возле банка, и ж/д вокзале
Анастасия Лемешко
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Мэрия порадовала автомобилистов новостью. Администрация города сообщает у себя в соцсетях, что на один день все парковки в Белгороде станут бесплатными. Это связано с тем, что в понедельник, 22 ноября, будут проводиться технические работы. Из-за них оплата будет попросту невозможной.

Внимание! Не обойдется без исключений. Его составят парковки на Гражданском проспекте - возле банка, а также на железнодорожном вокзале. Как сообщает телеграмм-канал «Мэрия Белгорода», здесь все продолжит работать в обычном режиме, то есть платно.