Белгородский силач повторил мировой рекорд в подъеме 100-килограммовой гири

В упражнении по подъему 100-килограммовой гири белгородец повторил мировой рекорд, подняв ее 11 раз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Севастополе прошел турнир силачей «Люди сильнее машин», в котором принял участие белгородец Давид Шамей.

В упражнении по подъему 100-килограммовой гири он повторил мировой рекорд, подняв ее 11 раз.

Он уступил лишь победившему второй год подряд Дмитрию Скосырскому из Омска.

Отметим, что Давид мог превзойти результат сибиряка, так как оказалось, что его гиря весила 102 килограмма, а не 100. Но не хватило самой малости.