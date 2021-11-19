Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт19 ноября 2021 14:33

Белгородский силач повторил мировой рекорд в подъеме 100-килограммовой гири

На турнире в Севастополе Давид Шамей уступил лишь омичу Дмитрию Скосырскому
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В упражнении по подъему 100-килограммовой гири белгородец повторил мировой рекорд, подняв ее 11 раз.

В упражнении по подъему 100-килограммовой гири белгородец повторил мировой рекорд, подняв ее 11 раз.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Севастополе прошел турнир силачей «Люди сильнее машин», в котором принял участие белгородец Давид Шамей.

В упражнении по подъему 100-килограммовой гири он повторил мировой рекорд, подняв ее 11 раз.

Он уступил лишь победившему второй год подряд Дмитрию Скосырскому из Омска.

Отметим, что Давид мог превзойти результат сибиряка, так как оказалось, что его гиря весила 102 килограмма, а не 100. Но не хватило самой малости.