20 ноября на Белгородчине потеплеет до восьми градусов

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 ноября на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром и днем временами дожди. Ночью местами туман.

Ветер ночью юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду, днем западный от девяти до 14-ти метров в секунду, утром и днем порывы до 21-го метра в секунду.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от плюс трех до плюс восьми градусов.

В Белгороде ночью от ноля до двух градусов тепла, днем – от плюс шести до плюс восьми градусов.

В связи с ухудшением погодных условий на территории региона - сильными порывами ветра и выпадением осадков, Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать повышенные меры безопасности: - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий; - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра; - если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями; - смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и укрыться в ближайшем здании.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России «112» или «101».