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Общество19 ноября 2021 10:49

В Белгородской области появился сквер в память о ветеранах-работниках прокуратуры

Он расположен в Прохоровке
Алексей СЕРГУНИН
Теперь сквер будут украшать 85 деревьев разных пород: ели и сосны, липы, дубы и березы. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района.

Теперь сквер будут украшать 85 деревьев разных пород: ели и сосны, липы, дубы и березы. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района.

- В Белгородской области появился сквер в память о ветеранах-работниках прокуратуры. Он расположен в Прохоровке. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Сотрудники региональной прокуратуры высадили деревья у будущего мемориала ветеранам юстиции. Теперь сквер будут украшать 85 деревьев разных пород: ели и сосны, липы, дубы и березы.

Акцию посвятили предстоящему 300-летию органов прокуратуры РФ. Свой юбилей она будет праздновать 12 января 2022 года.