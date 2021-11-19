Теперь сквер будут украшать 85 деревьев разных пород: ели и сосны, липы, дубы и березы. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района.

- В Белгородской области появился сквер в память о ветеранах-работниках прокуратуры. Он расположен в Прохоровке. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Сотрудники региональной прокуратуры высадили деревья у будущего мемориала ветеранам юстиции. Теперь сквер будут украшать 85 деревьев разных пород: ели и сосны, липы, дубы и березы.

Акцию посвятили предстоящему 300-летию органов прокуратуры РФ. Свой юбилей она будет праздновать 12 января 2022 года.